Втрати російських окупантів різко збільшилися: Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані

ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення ліквідували 37 870 військовослужбовців Росії.

Як повідомили у Сухопутних військ ЗСУ у Facebook, минулої доби російські війська зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку.

Так, минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів.

Загальні бойові втрати Росії на 14 липня орієнтовно склали:

особового складу – близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано;

осіб ліквідовано; танків – 1667 (+18);

бойових броньованих машин – 3852 (+20);

артилерійських систем – 840 (+1);

літаків – 219 (+2);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 681 (+3);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2720 (+16).

Раніше повідомлялося, що в Росії стверджують, що втрати їхньої окупаційної армії в Україні невеликі, водночас у тимчасово окупованому Луганську поховали відразу 58 рашистів.

Їх ліквідували воїни ЗСУ під час боїв в області.

Відео похорону опублікували в Telegram-каналі "ЛуганськІнформЦентр".

На кадрах показано збудовані до ряду 58 трун окупантів у районі селища Видне на Луганщині.

"Самі вибрали пекло", - пишуть українці у мережі.