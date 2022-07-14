Втрати російських окупантів різко збільшилися: Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані
ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення ліквідували 37 870 військовослужбовців Росії.
Як повідомили у Сухопутних військ ЗСУ у
Так, минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів.
Загальні бойові втрати Росії на 14 липня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано;
- танків – 1667 (+18);
- бойових броньованих машин – 3852 (+20);
- артилерійських систем – 840 (+1);
- літаків – 219 (+2);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 681 (+3);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2720 (+16).
Раніше повідомлялося, що в Росії стверджують, що втрати їхньої окупаційної армії в Україні невеликі, водночас у тимчасово окупованому Луганську поховали відразу 58 рашистів.
Їх ліквідували воїни ЗСУ під час боїв в області.
Відео похорону опублікували в Telegram-каналі "ЛуганськІнформЦентр".
На кадрах показано збудовані до ряду 58 трун окупантів у районі селища Видне на Луганщині.
"Самі вибрали пекло", - пишуть українці у мережі.