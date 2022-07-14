Купується певна кількість модульних котелень, - Олег Попенко про вирішення проблем наступного опалювального сезону
Засновник ГО «Спілка споживачів комунальних послуг» Олег Попенко розповів, що влада працює над опалювальним сезоном, аби українцям взимку не було холодно у своїх домівках.
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«Певна робота ведеться. У першу чергу йде мова про модульні котельні: купується певна кількість модульних котелень, які у будь-який час можуть бути завезені до того чи іншого міста, щоб підтримати постачання тепла у багатоквартирні будинки», - сказав Олег Попенко.
За словами експерта, це дозволить оперативно вирішити проблему із теплом якщо російські війська вирішать знищити якусь опалювальну інфраструктуру: це дозволить продовжити опалювання поки ведуться ремонтні роботи.
«Крім модульних котелень йде пошук альтернативних джерел енергії», - підкреслив Олег Попенко.
Як зазначив експерт, існують певні проблеми в організації цих робіт, але одне можна сказати точно – влада працює над питанням опалювального сезону. За його словами, вже були виділені кошти на організацію роботи над опалювальним сезоном.