Купується певна кількість модульних котелень, - Олег Попенко про вирішення проблем наступного опалювального сезону

Купується певна кількість модульних котелень, - Олег Попенко про вирішення проблем наступного опалювального сезону

Засновник ГО «Спілка споживачів комунальних послуг» Олег Попенко розповів, що влада працює над опалювальним сезоном, аби українцям взимку не було холодно у своїх домівках.

Про це він розповів на каналі «My.ua».

«Певна робота ведеться. У першу чергу йде мова про модульні котельні: купується певна кількість модульних котелень, які у будь-який час можуть бути завезені до того чи іншого міста, щоб підтримати постачання тепла у багатоквартирні будинки», - сказав Олег Попенко.

За словами експерта, це дозволить оперативно вирішити проблему із теплом якщо російські війська вирішать знищити якусь опалювальну інфраструктуру: це дозволить продовжити опалювання поки ведуться ремонтні роботи.

«Крім модульних котелень йде пошук альтернативних джерел енергії», - підкреслив Олег Попенко.

Як зазначив експерт, існують певні проблеми в організації цих робіт, але одне можна сказати точно – влада працює над питанням опалювального сезону. За його словами, вже були виділені кошти на організацію роботи над опалювальним сезоном.


user, politeka.net





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