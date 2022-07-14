"Щось давно Львів не бомбили": кровожерливі росіяни відреагували на теракт у Вінниці

Російські нелюди продовжують дивувати своїм цинізмом - вони "відкривають шампанське" за вбитих рашистами людей у Вінниці та радіють такій кількості смертей, інформує Апостроф.

Про це свідчать скріншоти переписок із соцмереж.

Так, росіяни вважають "хохлів - не людьми", саркастично зазначають, що "Львів давно не бомбили" та згадують знамениті "де ви були вісім років".

"Вже мовчали б. Все святе проскакали. 8 років бомбили донбас все нормально було, там теж діти гинули. Якого хе*а мовчали? Тварі це ти і такі ж свідомі ублюдки" - пише один із мешканців країни-терориста.

Також, незважаючи на майже п'ять місяців геноциду українців, рашисти продовжують шукати постановки на всіх сценах насильства.

"Я дивлюся на ноші, чому так старанно жертв обмотують, що нічого не видно?", - пише росіянка.

Інший прихильник вбивств додає, що "прилетіло до будинку офіцерів з військовими та у військкомат", поняття не маючи, що "Будинок офіцерів" - лише стара назва і зараз будівля використовується як концертний зал.

"Не загинули, а утилізовано біосміття", - додає третій рашист.

Під фото загиблої дитини російські фашисти бажають також "укатати їх усіх" і бажають, щоб "такі атаки були щогодини".


Марія Швець, Апостроф





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