Оформлюють довідки про «поранення», щоб утекти: окупанти скаржаться на відсутність відпусток

Військовим росії не дають відпусток під час війни з Україною та оформлюють фальшиві звіти про звільнення.

Російський військовий, судячи з звітів, був у відпустці ще місяць тому, "бухав і кайфував", але насправді перебуває на фронті.

"Ну, ми просто бл*ть бидло, виявляється місяць тому відпочивали, кайфували судячи з документів", - каже окупант дружині.

Крім того він скаржиться на "козла-комбрига", який неодноразово оформляв собі фальшиві поранення і "покайфував десь там у Москві".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ завдали ударів по скупченню окупантів у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці.

Військові повідомляють, що тільки на південному напрямку за ніч Росія втратила 11 військових, 3 одиниці броньованої і 2 - автомобільної.

"Нічні ракетно-артилерійські удари наших підрозділів відбулися, зокрема, зі скупчення сил противника у Чкаловому та за складом боєприпасів у Чорнобаївці.