Самозванка: Андрій Данилко висміяв керівника Роскосмосу Рогозіна

Український артист Андрій Данилко потролив гендиректора Роскосмосу Дмитра Рогозіна. Він назвав російського пропагандиста "самозванкою", вказавши на зірку над його головою, яка є частиною сценічного образу Вєрки Сердючки, інформує Апостроф .

Данилко опублікував в Instagram фото Рогозіна, де той стоїть за трибуною на тлі нового логотипу Роскосмосу – червоної зірки. Знімок зроблено так, начебто зірка розташована на голові помічника Путіна. "Самозванка" – лаконічно підписав кадр український артист.

Фото: instagram.com/v_serduchka

Такий підкол насмішив підписників Сердючки, в тому числі й її зіркових друзів Лесю Нікітюк та Володимира Остапчука, які залишили в коментарях емодзі, регочучий до сліз.

"Дякую за жарт", "100%", "Ахахаха! Я спочатку не зрозуміла! Тонко!", "Андрію, ви найкращий", "Це дуже смішно", "Орківська підробка", "Імпортозаміщення", "На бальзамі "Зірочка "і то органічно виглядає", - пишуть фоловери Данилко.