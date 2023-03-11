Силовики приходили з обшуками до підсанкційного керівника Ровеньківської єпархії УПЦ архієпископа Аракадія – ЗМІ

Днями силовики прийшли з обшуками до керівника Ровеньківської єпархії УПЦ архієпископа Аракадія (Таранова), пише LB.ua з посиланням на джерела. Обшуки відбулися в рамках справи щодо колабораційної діяльності.

Вказано, що обшуки провели в Одесі. Саме там місце реєстрації архієпископа. У домі Таранова знайшли літературу антиукраїнського спрямування, «що має ознаки розпалювання релігійної ворожнечі», її вилучили для проведення експертизи.