Силовики приходили з обшуками до підсанкційного керівника Ровеньківської єпархії УПЦ архієпископа Аракадія – ЗМІ
За даними ЗМІ, йому готуються вручити підозру за статтею про колабораційну діяльність, інформує
Днями силовики прийшли з обшуками до керівника Ровеньківської єпархії УПЦ архієпископа Аракадія (Таранова),
Вказано, що обшуки провели в Одесі. Саме там місце реєстрації архієпископа. У домі Таранова знайшли літературу антиукраїнського спрямування, «що має ознаки розпалювання релігійної ворожнечі», її вилучили для проведення експертизи.
За даними видання, архиєпископу Ровенківському готуються вручити підозру за ч. 1, ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Його звинувачують у пособництві РФ та підтримці рішень, прийнятих окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території Луганської області.