СБУ прийшла з новими обшуками до об'єктів УПЦ МП: подробиці та фото

Служба безпеки України продовжує перевірки об'єктів УПЦ Московського патріархату - цього разу безпекові заходи проводяться у Мгарському Спасо-Преображенському чоловічому монастирі на Полтавщині.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ .

Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир належить до Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ МП та єпархіального управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ МП, інформує Апостроф .

Зараз співробітники СБУ разом з Нацполіцією проводять системну роботу з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, щоб унеможливити використання релігійних громад для розповсюдження "руского міра" й захистити населення від провокацій і терактів.