СБУ прийшла з новими обшуками до об'єктів УПЦ МП: подробиці та фото
Служба безпеки України продовжує перевірки об'єктів УПЦ Московського патріархату - цього разу безпекові заходи проводяться у Мгарському Спасо-Преображенському чоловічому монастирі на Полтавщині.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир належить до Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ МП та єпархіального управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ МП, інформує
Зараз співробітники СБУ разом з Нацполіцією проводять системну роботу з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, щоб унеможливити використання релігійних громад для розповсюдження "руского міра" й захистити населення від провокацій і терактів.
"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу. Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства", - наголосили в СБУ.