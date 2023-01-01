Поліція знайшла у автівці дніпровської єпархії УПЦ пропагандистські російські матеріали

Вчора поліція Дніпра зупинила авто, у якому знайшла агітаційні пропагандистські матеріали, які, за попередньою інформацією, були вивезені з Дніпровської єпархії УПЦ МП, повідомили місцеві дніпровські телеграм-канали.

На відео, що поширюється соцмережами, видно, що автівку зупинила місцева поліція. На фото та відео серед речей, знайдених у машині, можна побачити газети “Русский Вестник”, а також листівки, брошури, запрошення на “день перемоги” та навіть портрет патріарха Кіріла.

На момент зняття відео поліція чекала на інші відповідні органи, які б зафіксували знахідку та вилучили усі пропагандистські матеріали.