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2023-01-01
Поліція знайшла у автівці дніпровської єпархії УПЦ пропагандистські російські матеріали
Дніпровські поліцейські знайшли у машині газети, брошури та портрет патріарха Кіріла, інформує
© Depositphotos/hurricanehank
Вчора поліція Дніпра зупинила авто, у якому знайшла агітаційні пропагандистські матеріали, які, за попередньою інформацією, були вивезені з Дніпровської єпархії УПЦ МП,
На відео, що поширюється соцмережами, видно, що автівку зупинила місцева поліція. На фото та відео серед речей, знайдених у машині, можна побачити газети “Русский Вестник”, а також листівки, брошури, запрошення на “день перемоги” та навіть портрет патріарха Кіріла.
На момент зняття відео поліція чекала на інші відповідні органи, які б зафіксували знахідку та вилучили усі пропагандистські матеріали.
Микита Ткаченко, ZN.ua