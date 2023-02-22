Голова Верховного Суду звинуватив заступника керівника ОП у деструктивних діях щодо судової реформи

Князєв вважає, що коментар Смирнова міг зупинити процес формування Вищої ради правосуддя, інформує ZN.ua.

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв вважає, що критичні вислови заступника керівника офісу президента Андрія Смирнова восени минулого року стосовно формування Вищої ради правосуддя могли негативно відбитися на подальшому процесі судової реформи в Україні. Дії представника ОП очільник ВС назвав скоріш деструктивними у інтерв’ю hromadske.

Свою позицію Князєв висловив у відповідь на прохання прокоментувати заяву Смирнова від 13 листопада 2022 року. Йдеться про коментар щодо затвердженого Етичною радою списку кандидатів до Вищої ради правосуддя: “Якщо Етична рада, головою якої є чинний суддя ВС, обирає кандидатами до ВРП 16 людей, 7 з яких є суддями того ж ВС, і це сприймається суспільством, тоді все в порядку”.

За словами голови Верховного Суду, суддівська спільнота вкрай негативно сприйняла цю заяву. На його думку, такі посили навіть могли призвести до провалу формування Вищої ради правосуддя та невиконання однієї з рекомендацій Єврокомісії на шляху України до ЄС.

"Бо якщо наше євроінтеграційне завдання було сформувати Вищу раду правосуддя, а один із керівників ОП фактично критикує ті етапи процесу, які закладені в реформу ВРП, – це демотивує суддів на участь у з’їзді, на обрання нових членів ВРП", – пояснив Князєв.

Через це він розцінив дії Смирнова "більш як деструктивні". Глава ВС також наголосив, що вирішальний голос в Етичній раді мають члени, делеговані міжнародними партнерами, а з семи кандидатів від Верховного Суду, про яких казав заступник керівника ОП, далеко не всі зрештою стали членами Вищої ради правосуддя.

"Тож такі висловлювання в бік Етичної ради що означають? Профільний заступник ОП звинувачує наших партнерів у чому?", – риторично запитав Всеволод Князєв.


Максим Царук, ZN.ua





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