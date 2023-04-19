Колишнього замкерівника одеської міліції засудили до 15 років у справі про заворушення 2 травня

Він тоді очолив так званих активістів, які влаштували погроми.

Приморський районний суд Одеси заочно засудив колишнього заступника начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Одеській області з громадської безпеки полковника міліції Дмитра Фучеджі до 15 років позбавлення волі за організацію заворушень 2 травня 2014 року та звільнення проросійських бойовиків, повідомив Офіс генерального прокурора, інформує ZN.ua .

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Колишнього правоохоронця визнали співучасником в організації масових заворушень, винним у зловживанні владою та службовим становищем, пособництві у захопленні державних звань, а також втручанні у діяльність працівників правоохоронних органів.

Прокурори довели, що засуджений вступив у змову з представниками проросійськи налаштованих груп та антиукраїнських громадських рухів «Антимайдан» і, використавши надану йому владу та службове становище, забезпечив безперешкодне вчинення ними 2 травня 2014 року масових заворушень у центрі Одеси. Внаслідок цього вогнепальні поранення отримали вісім людей, шестеро з них загинули.

Також суд заборонив втікачеві три роки після відбуття терміну обіймати посади в правоохоронних органах, зобов'язав сплатити штраф у розмірі 17 тис. грн та позбавив звання «полковник міліції». Суддя Вадим Коваленко також задовольнив заявлені у рамках кримінального провадження цивільні позови потерпілих на суму понад 330 тис. грн.

Як встановило слідство, Фучеджі керував представниками громадського руху «Антимайдан», які 2 травня 2014 року у центральній частині міста Одеси влаштували масові заворушення, вчиняли насильство, погроми, знищували майно. Їх дії призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Згодом, 4 травня 2014 року, через умисну бездіяльність Дмитра Фучеджі, якого після безладів в місті призначили виконувачем обов’язків начальника ГУМВС України в Одеській області, антимайданівці захопили будівлю управління міліції та звільнили 63 своїх прибічників. При цьому Фучеджі віддав усний наказ відкрити камери ІТТ Одеського міського управління та звільнити затриманих.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулись масові сутички між проросійськими активістами та прихильниками єдності України. Тоді загинуло 48 людей і більше 200 було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок.

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані. Тодішній в.о. начальника ГУ МВС України в Одеській області Дмитро Фучеджі був оголошений в розшук. Він перетнув кордон України і сховався від слідства в Придністров'ї. Відомо що зараз Фучеджі переховується від правосуддя в Росії.