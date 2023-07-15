УПЦ МП цей крок очікувано не засудила.

РПЦ підпорядкувала собі Донецьку та Горлівську єпархії УПЦ МП. Повідомлення про нібито бажання двох єпархій – Донецької і Маріупольської та Горлівської і Слов'янської – перейти в РПЦ озвучив у своєму Telegram-каналі «глава ДНР» Дєніс Пушилін, інформує ZN.ua .

© РПЦ (Московський патріархат)

Згодом російський Мін’юст повідомив про те, що завершив реєстрацію Донецької та Горлівської єпархій Російської православної церкви як релігійних організацій. Обидві єпархії зареєстровані 3 липня 2023 року

«Міністерством юстиції Російської Федерації прийнято рішення про державну реєстрацію релігійної організації "Донецька Єпархія Російської Православної Церкви (Московський Патріархат)" та релігійної організації "Горлівська Єпархія Російської Православної Церкви (Московський Патріархат)". Відомості про релігійні організації внесені податковим органом до Єдиного державного реєстру осіб», — йдеться у повідомленні.

Луганська та Алчевська єпархії УПЦ МП перейшли до РПЦ ще у листопаді. Бердянська — у травні 2023 року.

Реакції УПЦ МП на такі фактично рейдерські дії РПЦ наразі не надійшло.

Нагадаємо, що Помісний Собор Української Православної Церкви відбувся 27 травня 2022 року у Феофанії. Він проголосив незгоду з позицією Патріарха Кіріла та повну незалежність від РПЦ.

Митрополит Горлівський і Слов'янський Митрофан, який дистанційно брав участь у Помісному Соборі, заявив, що проголосував проти змін до Статуту УПЦ, і виявив бажання «залишатись у єдності з РПЦ і, з Божою допомогою, зберігати єдність із УПЦ».

На початку 2023 року президент Володимир Зеленський призупинив громадянство України 13 священикам УПЦ МП.

Загалом у 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну.

Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.

Усіма своїми діями Моспатріархат показує, що УПЦ МП йому більше не потрібна. У Московському патріархаті вже не приховують: завданням їхньої української філії було лише «потримати місце», доки Росія не прийде й не заявить свої права на «Малоросію».

УПЦ МП чудово впоралася з поставленим завданням: на окупованих територіях РПЦ тепер збирає першосортний урожай — лояльних парафіян, священників і навіть місцями єпископів, які навіть не помітили, що в їхній церковній приналежності щось змінилося. Власне, вони праві — нічого не змінилося.