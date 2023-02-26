У Сєвєродонецьку окупанти розсилають рахунки за «комуналку» попри відсутність світла та газу – ОВА

Жителі окупованого Сєвєродонецька отримують рахунки за «комуналку», навіть попри те, що в місті немає газу, а подекуди й електроенергії. Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації.

«Рахунки за комуналку сєвєродончани почали отримувати, незалежно від того, проживає людина в місті, чи ні. Напередодні зими окупаційна влада обіцяла не нараховувати плату за газ та електроенергію (де вона є) через відсутність опалення», – йдеться у повідомленні.

Однак, як додали в ОВА, у лютому людям виставили рахунки із обсягами споживання.