Червоний Хрест відвідав полонених українців у окупованих Донецьку та Горлівці

Представникам Міжнародному комітету Червоного Хреста протягом останнього місяця вдалося відвідати місця утримання полонених російськими військами українців у тимчасово окупованих містах Горлівка і Донецьк, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram .

Представник Штабу зазначив, що зараз організація намагається потрапити до наших полонених на Луганщині, під час зустрічі з родинами бійців штурмової бригади "Азов".