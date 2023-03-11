Червоний Хрест відвідав полонених українців у окупованих Донецьку та Горлівці

Представники МКЧХ тепер прагнуть відвідати військовополонених у Луганській області, інформує ZN.ua.

Червоний Хрест відвідав полонених українців у окупованих Донецьку та Горлівці
© Операція Об'єднаних сил / Facebook

Представникам Міжнародному комітету Червоного Хреста протягом останнього місяця вдалося відвідати місця утримання полонених російськими військами українців у тимчасово окупованих містах Горлівка і Донецьк, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Представник Штабу зазначив, що зараз організація намагається потрапити до наших полонених на Луганщині, під час зустрічі з родинами бійців штурмової бригади "Азов".


Максим Царук, ZN.ua





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