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2023-03-06
В окупованому Донецьку збирають дані про офіцерів запасу
Окупанти намагаються будь-що поповнювати втрати.
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В окупованому Донецьку військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно, про це повідомляє Генштаб.
"Нещодавно, у тимчасово окупованому Донецьку, військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно. А також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років", - йдеться у повідомленні.
Оксана Лебедина, ZN.ua