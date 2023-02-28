Вибух у Мачулищах влаштував кримчанин? Силовики Лукашенка розсилають фото підозрюваного

У Білорусі силовики визначилися із підозрюваним у диверсії на військовому аеродромі у Мачулищах 26 лютого, де було підірвано російський військовий літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Розшукують уродженця Криму Миколу Швеця, інформує Апостроф .

Про це повідомляє видання "Дзеркала", яке отримало відповідну інформацію від читача.

Так, у робочих чатах співробітників автопарків у Гомелі розкинули орієнтування з фото. Також надіслали медикам, державним маршрутникам. Всім сказали проявляти пильність, розповів читач, посилаючись на своїх знайомих.

Як свідчить орієнтування, 29-річного Миколу Швеця розшукує Мінське РУВС за підозрою у вчиненні "особливо тяжкого злочину у міському селищі Мачулищі 26 лютого".

Журналісти зателефонували в ОВС Гомельського райвиконкому. Там підтвердили, що таку особу розшукують. Видання наводить телефонну розмову:

"Я бачила орієнтування, написано, розшукується Швець Микола Володимирович за скоєння особливо небезпечного злочину. Це так?

- А ви когось схожого, можливо, бачили?

- Ну, ніби ні, у нього така стандартна зовнішність. Просто якось боязко стало, що такий небезпечний злочинець може вулицями ходити, що ось так активно його розшукують.

- Не хвилюйтесь, на вулицю виходити можна, звичайним життям жити можна. Але якщо раптом ви побачите когось схожого, подзвоніть, будь ласка, попросив черговий".

Водночас видання звернулося до голови BYPOL Олександра Азарова із запитанням, чи дійсно цей чоловік пов'язаний з диверсією в Мачулищах. Він відповів негативно.

"Нам це обличчя незнайоме. Хто він такий, я не знаю. Вони мають завдання - встановлювати підозрюваних. Але Бог знає, як його встановили, - вони ж не розповідають. Випадково проходив вулицею, і ось вони його підозрюють", - прокоментував він.