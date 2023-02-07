Після трагедії в Броварах МВС заборонило керівникам літати на гелікоптерах – Клименко

На тлі авіакатастрофи, яка сталася в Броварах 18 січня, Міністерство внутрішніх справ України тимчасово заборонило керівництву пересуватися за допомогою гелікоптерів і розпочало перевірку всіх гвинтокрилів у своїй системі. Про це повідомив виконувач обов'язків глави МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що після трагедії, внаслідок якої загинуло вище керівництво міністерства, орган повністю переглянув система безпеки.

"Усі гелікоптери класу Airbus 225 (саме такий впав у Броварах – ред.) на даний момент перебувають на аеродромах, працюють відповідні спеціалісти. Ми перевіряємо повністю всі гелікоптери, які були в системі МВС", – розповів Клименко.

За словами в.о. міністра, процес перевірки безпечності цих транспортних засобів здійснюватиметься разом з іноземними фахівцями. Він може зайняти ще один-два місяці.

Поки триває розслідування причин авіакатастрофи в Броварах, серед яких розглядається і можлива несправність гелікоптера, керівництву заборонили польоти.

"Звичайно, ми заборонили зараз пересуватися керівникам на гелікоптерах, тільки автомобільним транспортом, поки не буде закінчено розслідування і ми достеменно не будемо знати причини цієї авіатрощі", – зазначив Ігор Клименко.

Він додав, що з’ясування причин трагедії триватиме ще приблизно один чи два місяці.