Суддя, що служив у ЗСУ, розкритикував заступника керівника ОП Смирнова, який "відповідає за судову реформу"

На його думку, ознакою завершення реформи має стати зникнення такої "незрозумілої посади", як відповідальний за її проведення, інформує ZN.ua.

Суддя, що служив у ЗСУ, розкритикував заступника керівника ОП Смирнова, який

Суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Іван Міщенко, який служив у Збройних силах України, а тепер очолює конкурсну комісію з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, розкритикував заяви заступника керівника офісу президента Андрія Смирнова щодо роботи ВС і судової реформи. Міщенко заявив, що завершення останньої має ліквідувати таку посаду, яку обіймає Смирнов.

У інтерв’ю "Суспільному" суддя прокоментував слова представника ОП про нібито неспрацювання процесуальних фільтрів, які мали зменшити наплив справ до Верховного Суду. Смирнов казав, що це призвело до розгляду інстанцією значної кількості дрібних справ – стосовно розлучень, аліментів та інших.

"Процесуальні фільтри запроваджувалися, коли від депутатського корпусу звучали пропозиції щодо скорочення складу Верховного Суду до 100 суддів без будь-якої мотивації. А тому ці фільтри були погано виписані, без участі суддів Верховного Суду чи якогось притомного експерта. Їх підготовка й ухвалення тривали близько двох тижнів, щоб заднім числом хоч якось обґрунтувати скорочення Верховного Суду. Тобто, мета їх запровадження була політична, а не юридична", – зауважив Міщенко.

Він пояснив, що в роботі суддів та інших учасників судових процесів ці фільтри по суті нічого не змінили, окрім необхідності посилатися на відповідні процесуальні норми. При цьому з’явився новий, "досі не дуже зрозумілий юридичній спільноті інститут – закриття касаційного провадження".

Міщенко висловив подяку західним партнерам і юристам, які розкритикували владу за ініціативу скоротити чисельність Верховного Суду.

"А що тепер? Претензії щодо фільтрів? Ще й від людини, яка займає незрозумілу посаду в Офісі президента, і чиїх повноважень немає в жодному нормативному акті? Аліменти, пенсії чи щеплення — неважливі справи? Серйозно?! Ви питали про завершення судової реформи. От ще однією ознакою буде відсутність такої посади", – наголосив суддя.


Максим Царук, ZN.ua





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