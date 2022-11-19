"Впав і вдарився головою": Великий із "Квартал 95" їдко висміяв Лукашенка на тракторі, відео

"Впав і вдарився головою": Великий із "Квартал 95" їдко висміяв Лукашенка на тракторі, відео

Відомий комік Юрій Великий поділився новим відео із пародією на Лукашенка.

Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на російських і не лише персонажів. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на диктатора Лукашенка.

Як відомо, днями у соцмережах стало вірусним відео із самопроголошеним білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Він в інтерв'ю своїм журналістам розповів, як розігнався білоруським трактором до 280 кілометрів на годину.

Великий вирішив спародувати цього персонажа. Для цього комік прийняв образ Лукашенка і особливо його промову, і розповів у ролику словами Лукашенка, як розігнався трактором до 280 кілометрів на годину. Потім згадав, що то була Тесла. Далі "Лукашенко" розповів, що білоруські трактори взагалі можуть розвивати швидкість до 370 кілометрів на годину, і саме на такій швидкості він любить на них кататися.

Користувачів здорово повеселіла ця пародія, відео відразу почали обговорювати в коментарях: "Ви дійсно Великий! Люблю Ваш гумор!", "Таланище!", "Та все, порвало, ну де можна брати такий крутий гумор. Світла немає, сиджу в темряві, і сміюся", "Ще один шедевр. Я думаю, що Юрій та Обаму може, так скажемо, зобразити. Причому без гриму", "Юрію, обожнюю ваші пародії. Цей батько, напевно, десь упав і вдарився головою, Супер! Голос прямий цього картопляного".


Галина Струс, politeka.net





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