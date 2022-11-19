Андрій Мельник став новим заступником міністра закордонних справ

Кабінет Міністрів призначив заступником міністра закордонних справ України колишнього посла нашої країни у Німеччині Андрія Мельника. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

"Кабінетом Міністрів України призначено Мельника Андрія Ярославовича заступником міністра закордонних справ України", - заявив Мельничук.

Постійний представник додав, що уряд звільнив Василя Володіна з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України. Тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України на Анатолія Касіяника.