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2022-11-19
Андрій Мельник став новим заступником міністра закордонних справ
Експосол України в Німеччині тепер працює в уряді.
© Посольство Федеративної Республіки Німеччина
Кабінет Міністрів призначив заступником міністра закордонних справ України колишнього посла нашої країни у Німеччині Андрія Мельника. Про це
"Кабінетом Міністрів України призначено Мельника Андрія Ярославовича заступником міністра закордонних справ України", - заявив Мельничук.
Постійний представник додав, що уряд звільнив Василя Володіна з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України. Тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України на Анатолія Касіяника.
Михайло Яровенко, ZN.ua