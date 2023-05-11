Андрій Мельник готується стати послом у Бразилії – країна надала попередню згоду

Уряд Бразилії дав дозвіл на зайняття посади

Заступник міністра закордонних справ України та експосол у Німеччині Андрій Мельник може стати послом України в Бразилії. За повідомленням Міністерства закордонних справ Бразилії, пану Мельнику надано agrement (попередню згоду), інформує ZN.ua .

Андрій Мельник © Посольство України в Німеччині

«Уряд Бразилії з радістю повідомляє, що він надав пану Андрію Мельнику дозвіл на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України в Бразилії», – йдеться у повідомленні МЗС латиноамериканської країни.

Наразі Україна не має посла в Бразилії. Наші інтереси представляє тимчасовий повірений у справах Анатолій Ткач.

Нагадаємо, що 10 травня радник президента Бразилії з міжнародних справ Селсо Аморім відвідав Київ та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Про його візит Офіс президента не повідомляв, але його раніше анонсувала представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Аморіма зустрічав на вокзалі Андрій Мельник, який зазначив, що «Бразилія може відіграти важливу роль у припиненні російської агресії та досягненні міцного та справедливого миру».