Андрій Мельник готується стати послом у Бразилії – країна надала попередню згоду
Уряд Бразилії дав дозвіл на зайняття посади
Заступник міністра закордонних справ України та експосол у Німеччині Андрій Мельник може стати послом України в Бразилії. За
«Уряд Бразилії з радістю повідомляє, що він надав пану Андрію Мельнику дозвіл на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України в Бразилії», – йдеться у повідомленні МЗС латиноамериканської країни.
Наразі Україна не має посла в Бразилії. Наші інтереси представляє тимчасовий повірений у справах Анатолій Ткач.
Нагадаємо, що 10 травня радник президента Бразилії з міжнародних справ Селсо Аморім відвідав Київ та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Про його візит Офіс президента не повідомляв, але його раніше анонсувала представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Аморіма зустрічав на вокзалі Андрій Мельник, який зазначив, що «Бразилія може відіграти важливу роль у припиненні російської агресії та досягненні міцного та справедливого миру».