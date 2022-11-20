Андрій Мельник звернувся до Шольца і закликав поставити Путіну ультиматум

Новопризначений заступник голови Міністерства закордонних справ Андрій Мельник, звертаючись до Шольца, наголосив, що Росії повинні бути поставлені ультиматуми, щоб війна завершилась. Про це заступник міністра закордонних справ написав на своїй сторінці у Twitter .

"Пане канцлер. Це добре, що ви крикнули Путіну "припинити війну". Але це тільки слова. Росія розуміє лише силу. Поставте Путіну ультиматум. З болючими наслідками. Зупиніть енергетичний геноцид проти українців. Зробіть це", - зазначив він.

Напередодні Олаф Шольц, на державній партійній конференції Соціал-демократичної партії Німеччини, звертався до Путіна і наголосив на важливості припинення війни.

"Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир з Україною, який не був би продиктований Росією. Жодна країна не є сусіднім заднім двором. Ніхто не має права зазіхати на чужу територію", - сказав він.