Андрій Мельник звернувся до Шольца і закликав поставити Путіну ультиматум

Росія розуміє лише силу.

Новопризначений заступник голови Міністерства закордонних справ Андрій Мельник, звертаючись до Шольца, наголосив, що Росії повинні бути поставлені ультиматуми, щоб війна завершилась. Про це заступник міністра закордонних справ написав на своїй сторінці у Twitter.

"Пане канцлер. Це добре, що ви крикнули Путіну "припинити війну". Але це тільки слова. Росія розуміє лише силу. Поставте Путіну ультиматум. З болючими наслідками. Зупиніть енергетичний геноцид проти українців. Зробіть це", - зазначив він.

Напередодні Олаф Шольц, на державній партійній конференції Соціал-демократичної партії Німеччини, звертався до Путіна і наголосив на важливості припинення війни.

"Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир з Україною, який не був би продиктований Росією. Жодна країна не є сусіднім заднім двором. Ніхто не має права зазіхати на чужу територію", - сказав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорівКулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
ЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІ
Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"Данілов про рішення суду в Гаазі: "Українці не готові чекати вісім років"
Блок рекламы


Похожие новости
Андрій Мельник став новим заступником міністра закордонних справАндрій Мельник став новим заступником міністра закордонних справ
Росія завдала удару по колективній безпеці. Треба діяти – Зеленський звернувся до НАТОРосія завдала удару по колективній безпеці. Треба діяти – Зеленський звернувся до НАТО
Grain From Ukraine: Зеленський запропонував розширити "зернову угоду" на два порти й закликав G19 долучитися до неїGrain From Ukraine: Зеленський запропонував розширити "зернову угоду" на два порти й закликав G19 долучитися до неї
"Ми поіменно знаємо майже 11 тисяч депортованих дітей, але їх більше": Зеленський закликав Росію повернути полонених та викрадених українців"Ми поіменно знаємо майже 11 тисяч депортованих дітей, але їх більше": Зеленський закликав Росію повернути полонених та викрадених українців
"Світ має знати правду": омбудсмен закликав повернути акредитацію журналістам, що знімали в Херсоні"Світ має знати правду": омбудсмен закликав повернути акредитацію журналістам, що знімали в Херсоні
"Українці нас братами вже не називають": путінський духівник раптово закликав до миру"Українці нас братами вже не називають": путінський духівник раптово закликав до миру
Натовп розлючених росіян закликав ударити по США неіснуючою ракетою, відео: "На Вашингтон"Натовп розлючених росіян закликав ударити по США неіснуючою ракетою, відео: "На Вашингтон"
Республіканець закликав Байдена передати Україні всю необхідну зброюРеспубліканець закликав Байдена передати Україні всю необхідну зброю
Німецькі депутати закликали Шольца покарати Угорщину за проблеми з демократієюНімецькі депутати закликали Шольца покарати Угорщину за проблеми з демократією
Ізраїль не зможе поставити Україні системи ППО, у Міноборони озвучили причину: "Ми не повинні забувати..."Ізраїль не зможе поставити Україні системи ППО, у Міноборони озвучили причину: "Ми не повинні забувати..."
Последние новости
Подгружаем последние новости