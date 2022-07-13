Ворог утримує два угруповання військ на Харківському напрямку – Генштаб

Окупанти на Харківському напрямку утримують угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів. Та поки що основні зусилля зосереджує на обороні, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб.

Зі ствольної та реактивної артилерії минулої доби обстрілів зазнав Харків та населені пункти Соснівка, Дементіївка, Микільське, Руські та Черкаські Тишки, Питомник, Слатине, Прудянка, Нове, Іванівка та Залиман.