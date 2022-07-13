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2022-07-13
Ворог утримує два угруповання військ на Харківському напрямку – Генштаб
Штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина українські захисники успішно відбили, інформує
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Окупанти на Харківському напрямку утримують угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів. Та поки що основні зусилля зосереджує на обороні,
Зі ствольної та реактивної артилерії минулої доби обстрілів зазнав Харків та населені пункти Соснівка, Дементіївка, Микільське, Руські та Черкаські Тишки, Питомник, Слатине, Прудянка, Нове, Іванівка та Залиман.
Оксана Коваль, ZN.ua