Вони намагаються у першу чергу захопити залізниці, - політолог Тарас Загородній про тактику росії
Політолог Тарас Загородній пояснив, що захоплення залізниць – це тактика росії, адже вони під час настання використовують застарілу техніку та зазнають великих втрат, тому їм потрібно постійно поповнювати сили залізничними ешелонами.
Про це він розповів
«У них велика залежність від залізниць, якщо ви звернули увагу. Росіянам найкраще вдається сконцентрувати ресурси на Донбасі, бо там урбанізована територія та дуже розвинене залізничне сполучення», - зазначив Тарас Загородній.
За словами експерта, через те, що росія користується застарілою технікою, їм постійно потрібно поповнювати ресурси: без залізничних ешелонів із військовою технікою вони не можуть воювати.
«Тому вони намагаються у першу чергу захопити залізниці, щоб потім підвозити озброєння, але (українські військові, - Ред.) б'ють і по залізними вузлами, щоб не дати можливості підвозити боєприпаси», - наголосив Тарас Загородній.
Як зазначив політолог, тактика російських військових при наступі полягає у захопленні залізниці та вибудовуванні через неї логістичних шляхів, щоб забезпечувати наступ допомогою, яку підвозять ешелонами.