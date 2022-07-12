Вони намагаються у першу чергу захопити залізниці, - політолог Тарас Загородній про тактику росії

Політолог Тарас Загородній пояснив, що захоплення залізниць – це тактика росії, адже вони під час настання використовують застарілу техніку та зазнають великих втрат, тому їм потрібно постійно поповнювати сили залізничними ешелонами.

Про це він розповів у своєму блозі .

«У них велика залежність від залізниць, якщо ви звернули увагу. Росіянам найкраще вдається сконцентрувати ресурси на Донбасі, бо там урбанізована територія та дуже розвинене залізничне сполучення», - зазначив Тарас Загородній.

За словами експерта, через те, що росія користується застарілою технікою, їм постійно потрібно поповнювати ресурси: без залізничних ешелонів із військовою технікою вони не можуть воювати.

«Тому вони намагаються у першу чергу захопити залізниці, щоб потім підвозити озброєння, але (українські військові, - Ред.) б'ють і по залізними вузлами, щоб не дати можливості підвозити боєприпаси», - наголосив Тарас Загородній.

Як зазначив політолог, тактика російських військових при наступі полягає у захопленні залізниці та вибудовуванні через неї логістичних шляхів, щоб забезпечувати наступ допомогою, яку підвозять ешелонами.