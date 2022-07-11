З початку березня в росії почала діяти тотальна цензура - ЗМІ

Росія мітинг протест силовики

Практично з 24 лютого в росії почали масово обмежувати свободу слова та запроваджувати цензуру.

Про це розповіло російське опозиційне ЗМІ «Утро февраля».

«Тільки на початку березня було заблоковано сайти BBC, «Радіо Свобода» та Deutche Welle, Twitter та магазини програм Apple Store та Google Pay», - сказано в публікації.

На сайті зазначено, що з 24 лютого через жорстку цензуру, яку запровадив уряд росії, почали масово закривати незалежні видання: було введено закон, який передбачає покарання за недотримання цензури.

«Крім адміністративної відповідальності закон передбачає і кримінальну з покаранням до 15 років колонії», - підкреслено в публікації.

Потім було запроваджено закон, який дає змогу закривати ЗМІ без судового розгляду, але з правом на одну помилку для редакції. Таким чином, росія поступово перетворюється на Радянський Союз, адже одна з головних відмінностей тоталітарних держав – це відсутність свободи слова та тотальна цензура.


user, politeka.net





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