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2022-07-11
«Найближчими роками ми побачимо низку закликів до суверенітету»: Рєзніков вірить у розпад РФ
Міністр оборони України певен, що Росія програє війну в Україні і це «нарешті покладе край імперії»
Міністр оборони України Олексій Рєзніков вірить, що Росія програє війну проти України, а після цього розпадеться на низку інших держав. Таку заяву він зробив в інтерв’ю газеті
«Я впевнений, що найближчими роками ми побачимо низку закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя як різні країни – Татарстан, Башкортостан та інші», – сказав Рєзніков.
Юлія Лавришин, ZN.ua