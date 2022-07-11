«Найближчими роками ми побачимо низку закликів до суверенітету»: Рєзніков вірить у розпад РФ

Міністр оборони України певен, що Росія програє війну в Україні і це «нарешті покладе край імперії»

«Найближчими роками ми побачимо низку закликів до суверенітету»: Рєзніков вірить у розпад РФ

Міністр оборони України Олексій Рєзніков вірить, що Росія програє війну проти України, а після цього розпадеться на низку інших держав. Таку заяву він зробив в інтерв’ю газеті The Times.

«Я впевнений, що найближчими роками ми побачимо низку закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя як різні країни – Татарстан, Башкортостан та інші», – сказав Рєзніков.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
"Народилася антикремлівська коаліція": москва втрачає союзників, Резніков попередив про розпад рф"Народилася антикремлівська коаліція": москва втрачає союзників, Резніков попередив про розпад рф
Розпад території росії на північному заході може стати вельми ймовірним, - Ілля ПономарьовРозпад території росії на північному заході може стати вельми ймовірним, - Ілля Пономарьов
Шольц заявив, що вірить у здатність Німеччини побороти енергетичну залежність від РосіїШольц заявив, що вірить у здатність Німеччини побороти енергетичну залежність від Росії
«Ми вже активно працюємо над подальшими кроками»: у Кабміні розповіли, що чекає на Україну як кандидата до ЄС«Ми вже активно працюємо над подальшими кроками»: у Кабміні розповіли, що чекає на Україну як кандидата до ЄС
Секретарь Совбеза РоSSии сделал ряд заявлений о войне в Украине: цели будут выполнены, сроками РФ не ограничиваетсяСекретарь Совбеза РоSSии сделал ряд заявлений о войне в Украине: цели будут выполнены, сроками РФ не ограничивается
Сотрудники ВПК РФ жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения — ГУР МинобороныСотрудники ВПК РФ жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения — ГУР Минобороны
Минобороны оценивает вероятность значительной эскалации со стороны РоSSии как низкуюМинобороны оценивает вероятность значительной эскалации со стороны РоSSии как низкую
Зеленский предложил создать параллельный нормандскому формат "с мощными игроками"
Степанов прокомментировал низкую эффективность вакцины Sinovac
Нацрада перевірить радіо "Шансон" через недотримання мовних квот
Последние новости
Подгружаем последние новости