«Найближчими роками ми побачимо низку закликів до суверенітету»: Рєзніков вірить у розпад РФ

Міністр оборони України Олексій Рєзніков вірить, що Росія програє війну проти України, а після цього розпадеться на низку інших держав. Таку заяву він зробив в інтерв’ю газеті The Times .

«Я впевнений, що найближчими роками ми побачимо низку закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя як різні країни – Татарстан, Башкортостан та інші», – сказав Рєзніков.