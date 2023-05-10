Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда

Польський президент наголосив на необхідності створення Спецтрибуналу для розслідування злочинів РФ.

Росія має бути розбита на полі бою в Україні, а для розслідування злочину її агресії має бути створений Спеціальний трибунал. Таку позицію висловив президент Польщі Анджей Дуда, про що у Twitter повідомила його канцелярія, інформує ZN.ua.

Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда
© Офіс президента

«Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні. Росія буде зупинена і розбита. Це потрібно робити як на полі бою, так і перед Спеціальним трибуналом для розслідування злочину агресії в Україні. Наша Коаліція повинна продемонструвати нашу сильну віру в міжнародне право», – сказав Анджей Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda wyg?osi? wyst?pienie na szczycie ws. powo?ania Specjalnego Trybuna?u ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie.

? Wierz?, ?e wkr?tce b?dziemy ?wiadkami zako?czenia rosyjskiej agresji na Ukrain?. Rosja zostanie zatrzymana i pokonana. Trzeba to czyni? zar?wno… pic.twitter.com/qMwlUvSLZH

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 9, 2023

Нагадаємо, станом на зараз 36 країн приєдналися до кооперації щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. У США наголошували, що такий спецтрибунал має запрацювати до літа 2023 року.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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