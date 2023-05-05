Ситуація гірше, ніж перед розпадом СРСР: Кремль пішов на відчайдушний крок, щоб мобілізувати населення

За допомогою вибуху дрону на даху Кремля російська влада хоче мобілізувати населення.

Про це в ефірі радіо НВ заявив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

"Схожа ситуація відбувається як перед руйнацією російської імперії, коли царська "охранка" намагалася провокаціями зупинити революцію. Але кожен крок у цих провокаціях тільки наближав цю революцію. Так само і зараз.

Вони сподіваються, що інцидент з беспілотником над Кремлем мобілізує народ. Насправді те, що відбувається - це відчуття тривоги, що можуть дістати де завгодно. І воно буде тільки нарощуватись. Навіть якщо росіяни у своїй масі повірять, що це зробили українці - це буде гірше для російської влади.

Це буде говорити про те, що ситуація ще гірше, ніж напередодні розпаду срср, коли молодий німець сів на Червоній площі на американському літаку. Така ж сама паралель зараз.

Тобто якщо дрон запустили українці - це означає, що ситуація була ще гірше, ніж напередодні розпаду совєцього союзу. Бо суспільна реакція зовсім не така, що треба записуватись на війну", - каже Олексій Їжак.