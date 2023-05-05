Ситуація гірше, ніж перед розпадом СРСР: Кремль пішов на відчайдушний крок, щоб мобілізувати населення

Кремль, Анексія, путін

За допомогою вибуху дрону на даху Кремля російська влада хоче мобілізувати населення.

Про це в ефірі радіо НВ заявив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

"Схожа ситуація відбувається як перед руйнацією російської імперії, коли царська "охранка" намагалася провокаціями зупинити революцію. Але кожен крок у цих провокаціях тільки наближав цю революцію. Так само і зараз.

Вони сподіваються, що інцидент з беспілотником над Кремлем мобілізує народ. Насправді те, що відбувається - це відчуття тривоги, що можуть дістати де завгодно. І воно буде тільки нарощуватись. Навіть якщо росіяни у своїй масі повірять, що це зробили українці - це буде гірше для російської влади.

кремль, путін

Це буде говорити про те, що ситуація ще гірше, ніж напередодні розпаду срср, коли молодий німець сів на Червоній площі на американському літаку. Така ж сама паралель зараз.

Тобто якщо дрон запустили українці - це означає, що ситуація була ще гірше, ніж напередодні розпаду совєцього союзу. Бо суспільна реакція зовсім не така, що треба записуватись на війну", - каже Олексій Їжак.

Джерело: Радіо НВ


Олексій Іонов, politeka.net





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