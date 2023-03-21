Кремль знову повірив в себе? Лавров перерахував цілу низку вимог РФ для припинення війни

Здається, їх ще більше, ніж було в березні минулого року, коли перемовини між Києвом та Москвою були в найактивнішій фазі за весь час повномасштабної війни, інформує ZN.ua.

Кремль знову повірив в себе? Лавров перерахував цілу низку вимог РФ для припинення війни
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Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров вирішив, що Москва все ще перебуває в тій позиції, з якої може диктувати умови для завершення війни проти України. Він зазначив, що мир настане, якщо Захід припинить постачати Силам оборони озброєння, якщо у світі визнають окупацію РФ територій України, а наша держава при цьому повинна підтвердити, що не вступить в НАТО.

"Всеосяжне, справедливе та стійке врегулювання "конфлікту" можливе лише за допомогою припинення бойових дій та постачання західних озброєнь, визнання нових територіальних реалій, демілітаризації та денацифікації України, підтвердження її нейтрального та позаблокового статусу", - перелічили у МЗС РФ.

Також Росія намагається домогтися скасування санкцій, відкликання судових позовів та відновлення статусу російської мови.

"На жаль, нічого подібного до країни Заходу, які претендують на роль посередників, не пропонують", - зазначив Лавров.

При цьому Кремль виступає проти посередництва у врегулюванні США, Британії, Франції та Німеччини.

"Всі згадані чотири країни самі є учасниками "конфлікту" з Росією, який триває на території України. Вони ввели незаконні санкції проти Росії, заблокували її закордонні активи, вимагають створення трибуналу для покарання російського керівництва. Ці країни підтримують "псевдомирні" ініціативи Зеленського, які є відірваними від реалій", - пояснили у МЗС РФ.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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