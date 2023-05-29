У Фінляндії попередили про можливий розпад ОБСЄ вже 2024 року

Причина – відмова РФ та Білорусі схвалити головування Естонії

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто вважає, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) може перестати існувати ще до 2025 року. Про це він заявив, коментуючи кризу зі схваленням головування Естонії у 2024 році з боку Росії та Білорусі, передає Yle, інформує ZN.ua .

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«Якщо 2024 року не буде голови і не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації», – заявив Гаавісто.

Він переймається через те, що організація розпадеться до того, як у 2025 році в ній має головувати Фінляндія.

Згідно з правилами організації, ротацію головуючої країни мають схвалити всі 57 держав-членів. Однак Росія та Білорусь не схвалили кандидатуру Естонії на посаду голови у 2024 році, а Естонія не готова відмовитись від свого місця.

Нагадаємо, що у березні ОБСЄ (45 держав-членів) підтримала розслідування викрадення окупантами українських дітей за «Московським механізмом», який дозволяє розгорнути короткострокову міжнародну місію щодо встановлення фактів для вирішення конкретної проблеми з правами людини в регіоні ОБСЄ.

Вже у травні ОБСЄ надала звіт, у якому зафіксували переміщення великої кількості українських дітей до Росії. Команда експертів встановила, що викрадені українські діти піддаються проросійським інформаційним кампаніям, які часто становлять цілеспрямоване перевиховання.