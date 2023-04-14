Конституційний Суд перевірить конституційність «харківських угод»

Відповідне звернення до КСУ подали 49 народних депутатів.

Конституційний Суд відкрив провадження щодо відповідності Основному закону так званих «харківських угод». Суддею-доповідачем у справі визнано Сергія Головатого, йдеться на сайті КС, інформує ZN.ua.

Конституційний Суд перевірить конституційність «харківських угод»
© Андрій Товстиженко, DT.UA

«Друга колегія суддів Другого сенату 13 квітня 2023 року відкрила конституційне провадження у справі за конституційним зверненням 49 народних депутатів України про надання висновку щодо конституційності Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» від 27 квітня 2010 року № 2153–VI», – зазначили в КСУ.

Депутати, які звернулися до КСУ стверджують, що відповідна угода не відповідає принципам забезпечення національної безпеки. Крім того, у зверненні йдеться про відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту, а також про невідповідність вказаної угоди статті 17 Основного Закону України.

«На одному із засідань Велика палата Суду визначить форму конституційного провадження у цій справі», – додали в КСУ.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року тодішніми українським президентом Віктором Януковичем та главою Росії Дмітрієм Мєдвєдєвим були підписані так звані «харківські угоди», які й продовжили термін базування Чорноморського флоту РФ в Україні. З української сторони головним ідеологом їх укладення був тодішній перший віцепрем'єр Андрій Клюєв за підтримки секретаря РНБОУ Раїси Богатирьової, котра дісталася Віктору Януковичу у спадок від Віктора Ющенка, і, зрозуміло, прем'єра Миколи Азарова. Зовнішньополітичний напрямок в адміністрації президента Януковича тоді курував Андрій Гончарук, а Міністерство закордонних справ очолював Костянтин Грищенко.

Державне бюро розслідувань влітку 2022 року завершило досудове розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича та прем'єр-міністра Миколи Азарова у справі про державну зраду України за попередньою змовою групою осіб щодо імплементації так званих «Харківських угод». Також у справі фігурують низка міністрів уряду Азарова. Зокрема повідомлено про підозру та оголошено в розшук тодішніх міністрів оборони Михайла Єжеля, юстиції Олександра Лавриновича та закордонних справ України Костянтина Грищенка.





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