Наступного тижня комісія перевірить умови користування майном нижньої Києво-Печерської лаври

Міжвідомча комісія збереться наступного тижня аби з’ясувати, як релігійні організації використовують державне майно, зокрема в Києво-Печерській лаврі, повідомив в ефірі телемарафону міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він нагадав, що у 2013 році, за президентства Віктора Януковича, була укладена угода про безстрокову оренду Нижньої лаври Українською православною церквою Московського патріархату.

«Але наступного тижня має розпочати роботу міжвідомча комісія, аби дослідити, яким чином релігійні організації використовують державне майно, у першу чергу в Лаврі», - цитує міністра « Укрінформ ».

Тоді ж уряд Миколи Азарова уклав угоду з УПЦ МП щодо оренди на 49 років Свято-Успенської Почаївської лаври.

«Святогірська лавра належить до Донецької обласної адміністрації, і там, відповідно, інше рішення. Наскільки я пам'ятаю, там також безстрокова оренда або користування», - пояснив особливості міністр.

Ткаченко зазначив, що в кожному конкретному випадку потрібно «приймати цивілізовані європейські, прозорі рішення», нагадавш, зокрема, про відмову продовження договору щодо користування щодо Успенського собору та Трапезної церкви верхньої лаври.