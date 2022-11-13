СБУ перевірить повідомлення про «молитви за Росію» в одному з храмів Лаври

Служба безпеки перевірить інформацію щодо молитов за Росію в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, повідомив керівник Служби Василь Малюк.

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на «пробудження Матушкі-Русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», - сказав він в етері телемарафону.

Відео з храму Всіх святих печерських у Лаврі опублікував священик Православної церкви України Михайло Омелян, за його словами, ролик він отримав від випускника Київської православної богословської академії.

На відео чути пісню:

«Звон плывёт, плывёт над Россиею,

Пробуждается Матушка-Русь…»

Зауважимо, зараз неможливо підтвередити дату та місце зйомки ролика.