СБУ перевірить повідомлення про «молитви за Росію» в одному з храмів Лаври
Тим часом у РПЦ, філією якої є УПЦ (МП), закликають «боротися із сатанізмом в Україні», інформує
Служба безпеки перевірить інформацію щодо молитов за Росію в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, повідомив керівник Служби Василь Малюк.
«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на «пробудження Матушкі-Русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», - сказав він в етері телемарафону.
Відео з храму Всіх святих печерських у Лаврі
На відео чути пісню:
«Звон плывёт, плывёт над Россиею,
Пробуждается Матушка-Русь…»
Зауважимо, зараз неможливо підтвередити дату та місце зйомки ролика.