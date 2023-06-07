Офіс Генпрокурора надав Міжнародному кримінальному суду всю інформацію щодо підриву Каховської ГЕС

До Гааги надаватимуться всі зібрані докази

Генеральний прокурор Андрій Костін поінформував Прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупаційними військами, а також підписав та надіслав документ, в якому українська сторона надає Офісу прокурора МКС всю необхідну інформацію, повідомили в Офісі генпрокурора, інформує ZN.ua .

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«Зробимо все, щоб притягнути винних до відповідальності. Ми відкриті до співпраці з МКС і готові надавати всі необхідні докази, які збирають і обробляють прокурори, для встановлення і покарання усіх причетних до цього злочину», – йдеться у заяві Костіна.

Він проінформував Хана про евакуацію мешканців постраждалих районів, якій заважає російська армія, продовжуючи обстрілювати підтоплені населені пункти та мирних людей, які намагаються врятуватися.

«Росію необхідно зупинити. Спільно з міжнародною спільнотою ми притягнемо до відповідальності винуватців цього та інших міжнародних злочинів», – заявив Костін.

Нагадаємо, що російські окупанти підірвали дамбу на Каховській ГЕС у ніч на шосте червня. В «Укргідроенерго» заявили, що станція зруйнована повністю і відновленню не підлягає.

Речник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що росіяни готувалися до підриву каховської дамби довго, про що Україна інформувала публічно, а також повідомляла партнерів непублічними каналами.

«Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався [росіянами] дуже довго», – додав Юсов.