Служителю одного з храмів УПЦ МП у Черкаській області повідомили про підозру

Він виправдовував злочини РФ та героїзував вчинки окупантів.

На виправдовуванні агресії РФ Служба безпеки України викрила клірика УПЦ МП у Черкаській області. Він відкрито героїзував постать Путіна, повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

Служителю одного з храмів УПЦ МП у Черкаській області повідомили про підозру

З грудня 2022 року по червень 2023 року чоловік прислужував у храмі нижчим кліриком. Як встановили правоохоронці, клірик був відкритим прихильником нацизму. Він виступав за поновлення радянського союзу та закликав до захоплення окупантами всієї території України. Під час спілкування зі своїм оточенням та парафіянами зрадник постійно звеличував вище військово-політичне керівництво РФ та героїзував особу Путіна. Клірик вихваляв вчинки Кадирова та виправдовував воєнні злочини окупантів.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили:

  • комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди;
  • заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою.

СБУ повідомила зраднику про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Клірику загрожує до восьми років ув'язнення.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





Интересные новости
МОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в УкраїніМОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
З Чехії Зеленський поїде до СловаччиниЗ Чехії Зеленський поїде до Словаччини
Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – СандуМолдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Росіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – ДмитрашківськийРосіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – Дмитрашківський
Блок рекламы


Похожие новости
Ексдепутату від "комуністичної партії" повідомили про підозруЕксдепутату від "комуністичної партії" повідомили про підозру
«Бавовна» в Ростовській області: Губернатор заявив про збиту ракету та пошкодження«Бавовна» в Ростовській області: Губернатор заявив про збиту ракету та пошкодження
Катівня у підвалі храму УПЦ МП: СБУ повідомила про підозру настоятелю з БородянкиКатівня у підвалі храму УПЦ МП: СБУ повідомила про підозру настоятелю з Бородянки
Постачав українську сировину для виробництва «Калібрів»: російському олігарху Шелкову оголосили підозруПостачав українську сировину для виробництва «Калібрів»: російському олігарху Шелкову оголосили підозру
Російський письменник організував псевдореферендум та очолив окупаційний орган в Запорізькій областіРосійський письменник організував псевдореферендум та очолив окупаційний орган в Запорізькій області
У Сумській області викрили інформаторку ФСБ: зливала РФ локації підрозділів ЗСУУ Сумській області викрили інформаторку ФСБ: зливала РФ локації підрозділів ЗСУ
Ексзаступнику міністра оброни та його підлеглому оголосили підозру в перешкоджанні діяльності ЗСУЕксзаступнику міністра оброни та його підлеглому оголосили підозру в перешкоджанні діяльності ЗСУ
Псевдожурналістам з Одеси повідомили про підозру: на замовлення російських каналів знімали фейки про мобілізаціюПсевдожурналістам з Одеси повідомили про підозру: на замовлення російських каналів знімали фейки про мобілізацію
МЗС Австрії про обстріл Кривого Рогу з боку РФ: "Смертельне і грубе порушення Росією міжнародного права"МЗС Австрії про обстріл Кривого Рогу з боку РФ: "Смертельне і грубе порушення Росією міжнародного права"
Росіяни перекидають з Херсонської області під Мар’їнку чеченські загониРосіяни перекидають з Херсонської області під Мар’їнку чеченські загони
Последние новости
Подгружаем последние новости