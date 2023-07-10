Служителю одного з храмів УПЦ МП у Черкаській області повідомили про підозру

Він виправдовував злочини РФ та героїзував вчинки окупантів.

На виправдовуванні агресії РФ Служба безпеки України викрила клірика УПЦ МП у Черкаській області. Він відкрито героїзував постать Путіна, повідомляє пресслужба СБУ , інформує ZN.ua .

З грудня 2022 року по червень 2023 року чоловік прислужував у храмі нижчим кліриком. Як встановили правоохоронці, клірик був відкритим прихильником нацизму. Він виступав за поновлення радянського союзу та закликав до захоплення окупантами всієї території України. Під час спілкування зі своїм оточенням та парафіянами зрадник постійно звеличував вище військово-політичне керівництво РФ та героїзував особу Путіна. Клірик вихваляв вчинки Кадирова та виправдовував воєнні злочини окупантів.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди;

заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою.