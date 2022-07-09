Новостей.COM ⇒
2022-07-09
Ворог намагався встановити контроль над Вуглегірською ТЕС
А поблизу Авдіївки, Курахового, Новопавлівська, а також на Запоріжжі тривають обопільні обстріли позицій по лінії зіткнення, інформує
© ZN.UA
Минулої доби наступальними діями ворог намагався встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного. Про це
“Українські воїни не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції», - уточнюють у повідомленні.
Водночас на східному напрямку поблизу Авдіївки, Курахового, Новопавлівська, а також на Запоріжжі тривають обопільні обстріли позицій по лінії зіткнення. По деяких населених пунктах противник завдавав авіаційних ударів, йдеться зокрема про територію поблизу н.п. Малі Щербаки.
Оксана Коваль, ZN.ua