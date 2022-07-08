Міфи розпропаганди про "солодке життя" розбиті на порох: у мережі шоковані цінами в Маріуполі
Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі, де досі під завалами знаходять загиблих людей, встановили захмарні ціни на найнеобхідніші предмети гігієни.
Відповідні фото у своєму Telegram-каналі опублікувала Маріупольська міська рада, інформує
"У людей немає роботи, грошей та гуманітарної допомоги. При цьому бачать на полицях найнеобхідніші речі, які просто не можуть купити. Це чергове знущання над маріупольцями, які щодня виживають у нелюдських умовах, створених "асвабадителями", - сказано у підписі до знімків.
Так, звичайнісінький засіб для миття посуду коштує 108 грн (на підконтрольній Україні території його ціна – 30 грн). Шампунь, звичайна ціна якого близько 60 грн., коштує 185 грн., за упаковку губок для миття посуду вимагають 71 грн., а в нормальних умовах – 27 грн.
При цьому упаковка дитячих підгузків у Маріуполі коштує 1680 грн., у той час як звичайна ціна такої упаковки – 500-700 грн. Жіночі прокладки, які на полицях українських супермаркетів продаються за ціною 37 грн., окупанти оцінили у 100 грн.