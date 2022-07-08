Міфи розпропаганди про "солодке життя" розбиті на порох: у мережі шоковані цінами в Маріуполі

Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі, де досі під завалами знаходять загиблих людей, встановили захмарні ціни на найнеобхідніші предмети гігієни.

Відповідні фото у своєму Telegram-каналі опублікувала Маріупольська міська рада, інформує Апостроф .

"У людей немає роботи, грошей та гуманітарної допомоги. При цьому бачать на полицях найнеобхідніші речі, які просто не можуть купити. Це чергове знущання над маріупольцями, які щодня виживають у нелюдських умовах, створених "асвабадителями", - сказано у підписі до знімків.

Так, звичайнісінький засіб для миття посуду коштує 108 грн (на підконтрольній Україні території його ціна – 30 грн). Шампунь, звичайна ціна якого близько 60 грн., коштує 185 грн., за упаковку губок для миття посуду вимагають 71 грн., а в нормальних умовах – 27 грн.

При цьому упаковка дитячих підгузків у Маріуполі коштує 1680 грн., у той час як звичайна ціна такої упаковки – 500-700 грн. Жіночі прокладки, які на полицях українських супермаркетів продаються за ціною 37 грн., окупанти оцінили у 100 грн.