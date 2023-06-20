У Маріуполі зросла смертність серед цивільних: показники втричі вищі від даних часів епідемії COVID – чому

Загарбники переорієнтували медперсонал на своїх поранених.

Смертність серед жителів окупованого Маріуполя від природних причин зараз в 2,6 рази вища, ніж під час пандемії коронавірусу. Йдеться про щонайменше 400 людей на тиждень. Таку статистику наводять у Центрі національного спротиву, інформує ZN.ua .

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В інституції зазначають, що це наслідок того, що медична система у населеному пункті практично цілком переведена на обслуговування поранених російських військових.

Ситуацію ускладнює те, що що в медичному обслуговуванні відмовляють тим хто не отримав російський паспорт. Окупанти забороняють медичним працівникам лікувати таких людей.

Нагадаємо, за словами мера, в Маріуполі російські війська почали перевіряти дітей на співпрацю з ЗСУ. Градоначальник Андрющенко каже, що окупанти "дійшли до крайної точки параної".