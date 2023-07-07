РФ створила військово-морський округ в окупованому Маріуполі, який командуватиме вісьмома кораблями – британська розвідка

Серед восьми кораблів будуть ті, які можуть запускати «Калібри».

Росіяни 1 липня створили новий Азовський військово-морський округ зі штабом в окупованому Маріуполі, повідомила британська розвідка. Цей округ підпорядковується Чорноморському флоту РФ, інформує ZN.ua.

Зокрема, новостворений округ командуватиме вісьмома військовими кораблями. Серед них три сучасних корвети класу «Каракурт», які можуть запускати крилаті ракети SS-N-30A «Калібр».

«Азовське море є життєво важливою морською зоною для Росії, оскільки воно з’єднує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами. У контексті війни він також пропонує альтернативний варіант військового постачання, якщо сухопутні маршрути Росії до півдня України будуть перервані», – пояснили у британській розвідці.

Там додали, що Азовський військово-морський округ, ймовірно, зосередиться на підтримці матеріально-технічного забезпечення та протидії партизанським завданням, звільняючи основні округи ЧФ для зосередження на ударних операціях на великій відстані та проєктуванні морської сили далі за кордон.

Раніше повідомлялося, що в порту Маріуполя російські загарбники планують розмістити основне сховище палива для військових потреб. За використання залізниці це значно скоротить логістику для загарбників до лінії фронту.

Також радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що «окупаційна адміністрація» міста та порту отримали завдання в першу декаду липня забезпечити повноцінне відновлення порту.





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