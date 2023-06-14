У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали перевіряти дітей на співпрацю із ЗСУ – Андрющенко

За його словами, окупанти "дійшли до крайної точки параної".

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупаційні війська бояться контрнаступу українських Сил оборони, тому зараз почали перевіряти навіть дітей на предмет співпраці з партизанськими рухами. Про це він написав у своєму Telegram, інформує ZN.ua .

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"В Маріуполі дійшли до крайної точки параної. Тепер поліцаї перевіряють дітей на причетність до партизанського руху “Маріуполь. Спротив” та співпрацю з ЗСУ. Кожного разу, коли здається що посеред дна дірка, знизу чується стук. Знов і знов. Що далі? Поліграф немовля? Фільтрація ембріона? Чи одразу газова камера?", – зазначив радник міського голови.

Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя/Telegram

Раніше радник міського голови Петро Андрющенко заявляв, що росіяни в Маріуполі активізували рух через місто з бердянського напрямку, а не навпаки. За його словами, напрямок руху ворога дає стриманий оптимізм щодо звільнення українських територій.