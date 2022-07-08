Олександр Данилюк одружився: фото з незвичайного весілля екссекретаря РНБО України

На свято Івана Купала під час війни у центрі Києва відбулося весілля екссекретаря РНБО та успішної української дизайнерки. Олександр Данилюк з'явився на церемонії в інвалідному візку, дружбою виступив мер столиці Віталій Кличко, а наречена була у сукні власного бренду з вишитими колосками.

Кличко дружба, а наречений в інвалідному візку: екссекретар РНБО Олександр Данилюк одружився з успішною українською дизайнеркою

Урочистість відбулася у самому центрі української столиці у соборі Софії Київської. 40-річна наречена, українська дизайнерка Лілія Літковська, чиї роботи представлялися на Тижнях моди у світових столицях, включаючи Нью-Йорк, виглядала фантастично в атласній сукні з подовженими рукавами, шлейфом і вишитими бісером колосками.

Варто зазначити, що вбрання бренду Lilia Litkovska часто носить перша леді України Олена Зеленська.

Кличко дружба, а наречений в інвалідному візку: екссекретар РНБО Олександр Данилюк одружився з успішною українською дизайнеркою

Кличко дружба, а наречений в інвалідному візку: екссекретар РНБО Олександр Данилюк одружився з успішною українською дизайнеркою
46-річний наречений прибув на церемонію в інвалідному візку. Проте не просто так. Річ у тому, що 19 червня, за три тижні до весілля, Олександр Данилюк потрапив в аварію. Він упав з мотоцикла і зламав обидві ноги. Відкладати свято не стали, а до вівтаря нареченого підкотив його дружба Кличко.

Кличко дружба, а наречений в інвалідному візку: екссекретар РНБО Олександр Данилюк одружився з успішною українською дизайнеркою

Екссекретар Ради національної безпеки вже раніше був одружений і навіть мав британське громадянство. Шлюб із першою дружиною розпався, коли Олександр Данилюк вирішив відмовитися від життя у Британії та будувати політичну кар'єру в Україні. За Петра Порошенка він обіймав посади голови Міністерства фінансів, до 2019 року був секретарем РНБО. Має двох синів, які разом з мамою живуть у Великій Британії.

Кличко дружба, а наречений в інвалідному візку: екссекретар РНБО Олександр Данилюк одружився з успішною українською дизайнеркою

А ось про особисте життя Лілії Літковської відомо небагато. У 2019 році вона вперше стала мамою, проте ім'я батька дитини не розкриває. Цілком можливо, що саме Олександр Данилюк є татом дівчинки.

Нагадаємо, стало відомо, де житиме Борис Джонсон після звільнення з посади прем'єр-міністра. У Мережі з'явилися світлини розкішного заміського будинку політика.


Анастасия Березовская, Тудей





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