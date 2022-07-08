Фонд «Повернись живим» купив для ЗСУ 100 безпілотних комплексів Atlas. Такі БПЛА використовують в НАТО

Фонд «Повернись живим» придбав для Збройних сил України 100 безпілотних авіаційних комплексів латвійської фірми Atlas, повідомив очільник фонду Тарас Чмут.

Це спеціальна військова розробка, яка стоїть на озброєнні в низці країн НАТО та минулого року пройшла повний цикл випробувань в українських Силах спеціальних операцій.

100 комплексів - це 300 трикоптерів + наземні станції управління, ретранслятори, захищені планшети, декілька варіантів цільового навантаження та комплект запасних частин й інструментів.

«Головна особливість Atlas-ів - це те, що вони, на відміну від звичних Мавіків та Аутелів, розроблялися для військових потреб. Вони мають захищений канал зв‘язку, можливість встановити антену на відстань від оператора, використовувати ретранслятор та несуть якісну тепловізійну камеру для спостереження вночі», - пояснює Чмут.

Він додав, що перші кілька десятків комплексів вже два місяці працюють на фронті, забезпечуючи повітряною розвідкою наші Сили спеціальних операцій.