Депутат Ковальов організовував вивезення до РФ солі й зерна — генпрокурорка

Народний депутат Олексій Ковальов, якому вчора оголосили про підозру в держзраді та пособництві Росії, серед іншого організовував вивезення до Росії із окупованих територій Херсонської області солі й зерна, повідомили генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Консерва» відкрилась його ФБ-постом із захопленням планами повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель рф і наполяганням, що «росія назавжди». Власне цим загарбники і поставили його займатися в окупаційному органі на псевдопосаді «заступника голови уряду Херсонської області», яку він обійняв», - написала вона у Facebook.

Венедіктова зазначила, що Ковальов є одним із багатьох представників влади, проти кого відкрито кримінальну справу за державну зраду України, серед яких депутати різних рівнів, колишні посадовці органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, правоохоронці та пересічні громадяни. При цьому одним із найактивніших посіпак вона назвала колаборанта та окупаційного «губернатора» Херсонщини Володимира Сальдо.

«Поки вони прислуговують агресору, на Херсонщині вбивають цивільних їхніх сусідів і друзів. З моменту військової агресії правоохоронними органами області зафіксовано факти викрадення або зникнення 457 осіб. Серед них, мери міст, сільські голови, старости сіл, 17 депутатів обласної та місцевої рад, 43 правоохоронці та два священнослужителі», - додала генпрокурорка та зазначила, що 306 громадян таки вдалось звільнити з полону окупантів.