В Херсоні призначили тимчасового мера замість зниклого Колихаєва

Повноваження міського голови Херсона тимчасово виконуватиме секретар міської ради Галина Лугова. Вона очолить мерію замість викраденого 28 червня російськими військовими Ігоря Колихаєва. Відповідне розпорядження міська рада ухвалила 6 червня.

«У зв’язку із захопленням 28 червня Херсонського міського голови Ігоря Колихаєва представниками збройних формувань РФ і неможливістю здійснювати ним тимчасово свої повноваження…для забезпечення організації діяльності виконавчих органів Херсонської міської ради та комунальних підприємств, установ і закладів Херсонської міської територаіальної громади…приступаю до тимчасового здійснення повноважень Херсонського міського голови, до припинення обставин, що унеможливлюють здійснення цих повноважень Ігорем Колихаєвим», – йдеться у документі за підписом Лугової.