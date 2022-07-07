В Херсоні призначили тимчасового мера замість зниклого Колихаєва

Очільник міста зник 28 червня.

В Херсоні призначили тимчасового мера замість зниклого Колихаєва
© мерія Херсона

Повноваження міського голови Херсона тимчасово виконуватиме секретар міської ради Галина Лугова. Вона очолить мерію замість викраденого 28 червня російськими військовими Ігоря Колихаєва. Відповідне розпорядження міська рада ухвалила 6 червня.

«У зв’язку із захопленням 28 червня Херсонського міського голови Ігоря Колихаєва представниками збройних формувань РФ і неможливістю здійснювати ним тимчасово свої повноваження…для забезпечення організації діяльності виконавчих органів Херсонської міської ради та комунальних підприємств, установ і закладів Херсонської міської територаіальної громади…приступаю до тимчасового здійснення повноважень Херсонського міського голови, до припинення обставин, що унеможливлюють здійснення цих повноважень Ігорем Колихаєвим», – йдеться у документі за підписом Лугової.


Ірина Знась, ZN.ua





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