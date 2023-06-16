МЗС: Ми хочемо отримати гарантії безпеки до вступу в НАТО, а не замість нього

"Наразі обговорюються різні моделі гарантій, зокрема, й ізраїльська, яка полягає у зміцненні української оборони".

Заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс заявив, що на майбутньому саміті НАТО Україна очікує отримати гарантії безпеки, але не як альтернативу членства у Альянсі. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

За його словами, серед очікувань України, про які наші партнери знають, зокрема, рішення про конкретні алгоритми і часові рамки набуття Україною членства в НАТО є і питання про надання Україні надійних гарантій безпеки.

"Але я хотів би наголосити, що ці гарантії ми хочемо отримати не замість членства в НАТО, а на період до набуття повноправного членства. Бо всім зрозуміло, що найкращою гарантією безпеки є саме членство в НАТО, бо існує стаття 5, яка говорить про колективну безпеку... Але до моменту набуття членства в Альянсі нам потрібні гарантії іншого плану, і саме на цьому ми зараз працюємо", — зазначив заступник глави МЗС.

Також заступник міністра поінформував, що наразі обговорюються різні моделі гарантій, зокрема, й ізраїльська, яка полягає у зміцненні української оборони.

"Є модель, яка була застосована до Фінляндії і Швеції, коли рік тому було прийнято рішення про те, що вони стануть членами НАТО… Але ще раз наголошую, що йдеться про гарантії не замість, а до набуття повноправного членства", — додав Перебийніс.