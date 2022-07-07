Норвегія вирішила пропустити вантаж для росіян на Шпіцберген

Норвегія все ж таки пропустила через свій кордон російські товари для архіпелагу Шпіцберген, які були затримані минулого тижня через санкції Європейського Союзу проти РФ . Країна знайшла спосіб доставити їх до пункту призначення. Про це повідомила прес-секретар норвезького МЗС Ані Хаавардсдаттер Лунде, пише NRK .

За її словами, два контейнери для російського шахтарського населеного пункту Баренцбург були пропущені в країну 2 липня. Через три дні, 5 липня, вантаж відправили норвезьким кораблем з міста Тромсе в Лонг’їр, що розташований на території архіпелагу.

Хаавардсдаттер Лунде пояснила, що 20 тонн товарів не могли перетнути кордон Норвегії та перевозитися її дорогами на транспорті з реєстрацією РФ . Тому було прийнято рішення відправити контейнери норвезькою вантажівкою в Тромсе для подальшого їх транспортування морем.

Прес-секретар МЗС також наголосила, що Норвегія ніколи не планувала зупиняти постачання товарів на Шпіцберген, зокрема в Баренцбург.