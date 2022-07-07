Норвегія вирішила пропустити вантаж для росіян на Шпіцберген

У країні запевнили, що ніколи не хотіли припиняти поставки товарів у Баренцбург, інформує ZN.ua.

Норвегія вирішила пропустити вантаж для росіян на Шпіцберген

Норвегія все ж таки пропустила через свій кордон російські товари для архіпелагу Шпіцберген, які були затримані минулого тижня через санкції Європейського Союзу проти РФ. Країна знайшла спосіб доставити їх до пункту призначення. Про це повідомила прес-секретар норвезького МЗС Ані Хаавардсдаттер Лунде, пише NRK.

За її словами, два контейнери для російського шахтарського населеного пункту Баренцбург були пропущені в країну 2 липня. Через три дні, 5 липня, вантаж відправили норвезьким кораблем з міста Тромсе в Лонг’їр, що розташований на території архіпелагу.

Хаавардсдаттер Лунде пояснила, що 20 тонн товарів не могли перетнути кордон Норвегії та перевозитися її дорогами на транспорті з реєстрацією РФ. Тому було прийнято рішення відправити контейнери норвезькою вантажівкою в Тромсе для подальшого їх транспортування морем.

Прес-секретар МЗС також наголосила, що Норвегія ніколи не планувала зупиняти постачання товарів на Шпіцберген, зокрема в Баренцбург.

Вона уточнила, що для пошуку варіантів доставки товарів з РФ на архіпелаг Норвегія вела переговори з російським посольством в Осло. У норвезькому МЗС переконані, що ситуація вирішилася добре.


Максим Царук, ZN.ua





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