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2022-07-07
Начальник складу вкрав велику партію продуктів для ЗСУ: подробиці схеми
У Дніпрі судитимуть начальника військового складу, який викрав та продав продукти харчування, призначені для військовослужбовців.
Про це повідомляє спеціалізована військова прокуратура.
Прокурорами було встановлено, що у червні 2022 року начскладу продав знайомому підприємцю продукти харчування на загальну суму 1 175 868 гривень. Харчі призначалися для особового складу військової частини, яка тривалий час воює на передовій та дає відсіч окупантам.
Він також встиг отримати від бізнесмена завдаток у сумі 2200 доларів. Але потратити гроші не судилося, бо 2 червня його діяльність припинили оперативники.
Торгаш військовими харчами може сісти за грати на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
Алексей Ионов, politeka.net