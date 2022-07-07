Начальник складу вкрав велику партію продуктів для ЗСУ: подробиці схеми

Начальник складу вкрав велику партію продуктів для ЗСУ: подробиці схеми

У Дніпрі судитимуть начальника військового складу, який викрав та продав продукти харчування, призначені для військовослужбовців.

Про це повідомляє спеціалізована військова прокуратура.

Прокурорами було встановлено, що у червні 2022 року начскладу продав знайомому підприємцю продукти харчування на загальну суму 1 175 868 гривень. Харчі призначалися для особового складу військової частини, яка тривалий час воює на передовій та дає відсіч окупантам.

Він також встиг отримати від бізнесмена завдаток у сумі 2200 доларів. Але потратити гроші не судилося, бо 2 червня його діяльність припинили оперативники.

Торгаш військовими харчами може сісти за грати на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.


Алексей Ионов, politeka.net





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