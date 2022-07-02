Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але місто під контролем ЗСУ

Війська РФ прагнуть вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей, інформує ZN.ua.

Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але місто під контролем ЗСУ
© Сергій Гайдай / Луганська ОДА

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук заявив, що ситуація на Лисичанському та Бахмутському напрямках є зараз найскладнішою на сході України, інформує "Укрінформ".

"За останні кілька днів, як показує інформація Генштабу, ситуація є найскладнішою на Лисичанському, Бахмутському напрямках та на Харківщині. Також на Слов’янському напрямку противник проводить спробу штурмових дій, намагаючись покращити своє тактичне положення", - наголосив Музичук.

Він зазначив, що війська РФ прагнуть вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей.

Речник також підкреслив, що біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але саме місто не оточене, воно під контролем ЗСУ.

Російські загарбники атакують Лисичанський нафтопереробний завод, утримують його частину. В самому місті війська РФ знищують будинок за будинком.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував заяви росіян про те, що Лисичанськ оточений та контролюється російськими військами.

За словами Гайдая, російські військові підібралися до околиць з різних боків, проте місто не оточене.


Анна Конюченко, ZN.ua





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