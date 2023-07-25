Українські військові вибили окупантів із позицій біля Андріївки під Бахмутом: карта

Війська РФ безуспішно наступали на бахмутському напрямку.

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов заявив, що Збройні Сили України вибили війська РФ із позицій біля Андріївки на бахмутському напрямку, інформує Military Media Center, інформує ZN.ua.

Українські військові вибили окупантів із позицій біля Андріївки під Бахмутом: карта
© Getty Images

За його словами, Сили оборони ведуть наступальні дії північніше та південніше Бахмута.

Речник також зазначив, що російські окупаційні війська безуспішно наступали південніше Іванівського та західніше Кліщіївки та північно-західніше Оріхово-Василівки.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на бахмутському напрямку українські захисники тримають ініціативу, проводять штурмові дії та поступово витісняють російські окупаційні війська.


Анна Конюченко, ZN.ua





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