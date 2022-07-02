У Чаплинці окупанти проводять масові обшуки та вивозять урожай – розвідка

Окупанти навіть перекопують ґрунти у підвалах у пошуку схованок, інформує ZN.ua.

У Чаплинці окупанти проводять масові обшуки та вивозять урожай – розвідка
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У тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів. З 29 червня у селищі проводиться обшук усіх приватних гаражів, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"У разі відсутності власників ворота гаража виламують за допомогою ББМ "Тигр". Обшуки проводяться дуже докладно – аж до перекопування ґрунту у підвалах у пошуку схованок. У приміщенні колишньої комунальної аптеки окупанти організували роботу власного приватного аптечного пункту. Медикаменти завозяться з ок. за роботою поставлена "своя людина", яка здійснює контроль та забирає готівку наприкінці робочого дня", - йдеться у повідомленні української військової розвідки.

Весь урожай із населеного пункту вивозиться зерновозами у напрямку Криму. Одночасно провадиться остаточне вивезення зерна торішнього врожаю.


Олександр Хребет, ZN.ua





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