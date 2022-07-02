На Чернігівщині прикордонники знайшли диск із секретною інформацією про військовий підрозділ РФ

На Чернігівщині українські прикордонники знайшли диск із документами військової частини РФ , яка брала участь у війні проти України. Про це повідомляє ДПСУ у фейсбук .

Зазначається, що на носії більше сотні гігабайт даних про російський зенітно-артилерійський підрозділ з-під Москви, зокрема, штатно-посадовий розпис з біографіями окупантів, технічна документація озброєння та військової техніки.

На диску були і документи щодо участі у навчаннях, бойової готовності, а також карти та інша службова документація. Деякі з документів мали гриф «Таємно».

Тепер українські правоохоронці також мають фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів російських загарбників.

«Ця інформація допоможе встановити військовослужбовців, причетних до збройного вторгнення в Україну. І всі вони обов’язково будуть притягнуті до відповідальності», - наголосили в ДПСУ.